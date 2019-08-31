ثورجيون سوريون يحرقون صورة أردوغان في إدلب ويدوسونها بعد تخليه عنهم

أحرق متظاهرون سوريون، أمس الجمعة، صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات على الحدود السورية التركية.



وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” مجموعة من المتظاهرين وهم يضرمون النيران في صورة الرئيس التركي قبل أن يدوسوها بالأقدام.



وكان أردوغان أكد أن التطورات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمالي سوريا، “ليست على النحو الذي ترغب فيه بلاده”، منددا بما سماه “التحرش” الذي تعرضت له نقطتا مراقبة تركيتان.



وتؤكد دمشق وموسكو أن كل عمليات الجيش السوري في منطقة وقف التصعيد تأتي ردا على هجمات الإرهابيين من داخلها، فيما تتهم أنقرة بصورة متكررة القوات السورية بخرق نظام وقف إطلاق النار وقصف نقاط المراقبة، التي نصبها الجيش التركي.

المصدر: “تويتر” + وكالات