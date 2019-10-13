تركيا ترد على عرض ترامب بشأن الأكراد

رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة و الأكراد لوقف التوغل التركي في سوريا.



وقال جاويش أوغلو، طبقا لنص مقابلة مع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) “لا وساطة ولا تفاوض مع إرهابيين. الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو أن يلقي هؤلاء الإرهابيين السلاح… لقد جربنا في السابق الحل السياسي في تركيا ورأينا ما حدث”.





وكان ترامب أعرب، الخميس الماضي، عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من “الوساطة بين تركيا والأكراد”. وقال، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، إنه من الممكن أن يفرض عقوبات صارمة على تركيا بسبب عملها العسكري في شمال سوريا، حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.





وأشار إلى أن بلاده على علاقة جيدة مع الأكراد، معربا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من التوسط في الموقف.