ترامب يوقع مرسوما لبدء تشييد جدار مع المكسيك

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مرسوما يطلق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله إن “بناء هذا الجدار ليس مجرد وعد انتخابي.. إنه خطوة أولى من الحس السليم لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها اليوم”.



وأشار سبايسر إلى إنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز على طول الحدود لجعل احتجاز وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية “أكثر سهولة وأقل تكلفة” على حد تعبيره.



وردا على سؤال لتلفزيون “ايه بي سي” أكد ترامب في وقت سابق أن هذا الجدار سيبدأ تشييده “في الأشهر القادمة وستموله المكسيك في نهاية المطاف”.



وعبر خبراء عن شكوك فعلية حول فاعلية الجدار في وقف الهجرة غير الشرعية أو ما إذا كان المشروع يستحق عناء استثمار مليارات الدولارات فيما هناك وسائل أخرى اقل تكلفة لتحقيق النتائج نفسها لكن المسألة كانت من أبرز مطالب اليمين الأميركي الذي يشكل قاعدة ترامب الناخبة.



وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك على أن تموله مكسيكو.



كما وقع ترامب أيضا مرسوما آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد “مدن الملجأ” التي تؤوى المهاجرين غير الشرعيين.



ولفت البيت الأبيض إلى أن ترامب سيزور مقر وزارة الأمن الداخلي حيث سيوقع سلسلة مراسيم متعلقة بالهجرة.

وكالات