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ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي النصر على داعش في سوريا والعراق!

 

ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التحالف الغربي الذي تقوده بلاده استعاد تقريبا 100% من الأراضي التي استولى عليها مسلحو التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

ولم يتوان الرئيس الأمريكي خلال خطابه الأسبوعي إلى مواطنيه، أن ينسب كل النصر لنفسه ولقواته، وقال: "لقد حققنا نجاحا تاريخيا في الحرب ضد "الدولة الإسلامية"، وفي الوقت الحالي استعاد التحالف ما يقرب من 100 % من الأراضي في العراق وسوريا التي كان يسيطر عليها هؤلاء الإرهابيون في السابق".

وعلى خلفية تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الانتصار على الإرهاب في سوريا، بفضل الأعمال المشتركة للجيش السوري والقوات الروسية، زعمت الولايات المتحدة، أن القوات الجوية الروسية لم تنفذ "سوى جزء صغير من العمليات ضد داعش".

والغريب أن هذا الموقف المضلل، حظي بدعم حلفاء واشنطن الغربيين، وعلى وجه الخصوص، وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لي دريان، الذي قال إن روسيا "خصصت" لنفسها النصر في سوريا.

وانتقدت السلطات الروسية تصريحات الشركاء الغربيين حول الانتصار في سوريا، ودعت واشنطن أن "لا تنسب لنفسها انتصارات غيرها" .

واختصر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاءات الغربية بالقول: "إن للنصر آباء كثر بينما تبقى الهزيمة يتيمة" .

المصدر: نوفوستي

 

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