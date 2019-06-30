بوتين: لابد من القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية في سورية

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية في سورية.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم “هناك عدة بؤر للتنظيمات الإرهابية في سورية ولا بد من القضاء عليها” مشيراً إلى وجود حوار دائم مع الأمريكيين والأتراك بشأن الأوضاع في سورية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.



ولفت بوتين إلى أن لقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة كان مثمرا وبناء وأن هناك تفاهما حول ضرورة الخروج من الوضع الحالي المعقد وتعزيز العلاقات الاقتصادية.



وأوضح بوتين أنه بحث مع نظيره الأمريكي معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت 3” وتم تكليف وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين للاتفاق حول تمديد هذه المعاهدة مضيفا إنه “من السابق لأوانه التحدث عن هذا الموضوع”.



يشار إلى أن معاهدة “ستارت 3” التي وقعتها موسكو وواشنطن في الـ 8 من نيسان عام 2010 في براغ ودخلت حيز التنفيذ في الـ 5 من شباط 2011 تنص على أنه يجب أن يبقى لدى روسيا والولايات المتحدة بحلول الـ 5 من شباط 2018 ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا وما لا يزيد على 700 وسيلة نقل لهذه الرؤوس بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية وستبقى المعاهدة سارية المفعول حتى عام 2021 مع إمكانية تمديدها بعد ذلك لمدة خمس سنوات.



وكانت قمة مجموعة العشرين انطلقت في مدينة أوساكا اليابانية أمس وشهدت عقد لقاءات قمة متعددة حول معظم القضايا الدولية.







