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بكين: حريصون على دعم وحدة واستقلال وسيادة سورية

جدد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان التأكيد على دعم بلاده لوحدة واستقلال وسيادة سورية وتمسكها بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.بكين: حريصون على دعم وحدة واستقلال وسيادة سورية

وشدد شياو يان في تصريحات له خلال زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط على أن “تقرير مستقبل سورية هو بيد الشعب السوري وحده” مطالبا المجتمع الدولي بتقديم اقتراحات للخروج من الأزمة في سورية ولكن دون “فرض أي حلول على السوريين”.

وأشار شياو يان إلى أن حكومة بلاده على اتصال مع الحكومة السورية و”المعارضة” ودول المنطقة التي لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوضاع في سورية لافتا إلى أنه التقى عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية لتبادل وجهات النظر حول جهود ايجاد حل للأزمة في سورية.

وأكد المبعوث الصيني وجود توافق كبير بين مصر والصين حول سبل الخروج من الأزمة في سورية وخصوصا ضرورة وجود حل سياسي لها وإعادة الاستقرار لسورية في أقرب وقت ممكن وهو ما سينعكس على دول المنطقة كلها لافتا إلى حرص بكين على تبادل وجهات النظر مع مصر حول جهود إعمار سورية في ظل الرغبة القوية لدى الصين للمشاركة في هذه الجهود على المستوى الحكومي والخاص.

وأكد شياو يان أن الإرهاب أصبح خطرا يهدد كل دول العالم ولم تعد دولة بمنأى عن خطره واصفا إياه بـ”الورم السرطاني الذي يجب التخلص منه في أقرب وقت ممكن”.

وتؤكد الصين بشكل مستمر ضرورة التمسك بمبدأ حق الشعب السوري بتقرير مستقبله واعتماد الحوار السوري السوري في إطار عملية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

المصدر: سانا

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