انطلاق مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في 23 الجاري ..

أطلقت المؤسسة العامة للسينما البرنامج العام لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة عبر مؤتمر صحفي عقده مدير عام المؤسسة مراد شاهين في دار الأسد للثقافة والفنون.



وتضمن المؤتمر طرحاً كاملاً لبرنامج المهرجان من فعاليات «مسابقات، لجان تحكيم، مكرّمون ، ندوات، ضيوف»وأعلن شاهين من خلاله عن البرنامج النهائي لعروض الأفلام المشاركة من حيث أماكن العرض وأزمنتها. وستتضمن هذه الدورة مسابقتين الأولى ، مسابقة أفلام دعم سينما الشباب، والثانية مسابقة الأفلام القصيرة الإحترافية.



وأوضح مراد شاهين أن حضور الأفلام المشاركة في المهرجان سيكون مجانياً للجمهور وبتقنية عرض عالية الدقة كما هو معتمد في المهرجانات السينمائية العالمية ما سينعكس على تقييم الجمهور للأفلام المشاركة بشكل أفضل مبيناً أن درع المهرجان سيذهب لمدير التصوير الراحل عبده حمزة.



المخرج المسرحي مأمون الخطيب الذي سيتولى إخراج حفلي الافتتاح والختام قال: “اعتمدنا في تصميم الحفلين على إدخال مكونات الفنون التي تعتمد عليها الصناعة السينمائية من موسيقا وتمثيل ورقص وبشكل مباشر على الخشبة مع وجود مشاهد سينمائية من عدة أفلام سورية.



الجديد في هذه الدورة أنها فتحت المجال لعشرين طالباً وطالبة من كلية الإعلام للمشاركة في الفريق الإعلامي للمهرجان كفريق تطوعي ما يساعد على اتاحة الفرصة لهم للتدريب العملي واكتساب الخبرة كما سيساعد المؤسسة على اختيار الأفضل منهم ليكونوا ضمن الفريق الإعلامي للمهرجانات القادمة ومنها مهرجان دمشق السينمائي الذي تعمل المؤسسة على إعادة أحيائه في العام القادم.



ويترأس لجنة أفلام دعم سينما الشباب المخرج نجدة أنزور و عضوية كل من الدكتور سمير جبر، الفنانة رنا جمول ، و الناقد السينمائي علي العقباني. أما مسابقة الأفلام العربية الإحترافية القصيرة فسيكون في رئاستها المخرج جود سعيد ، وفي عضويتها كل من الممثلة اللبنانية دارين حمزة و الفنانة التونسية فاطمة ناصر.



كما يتضمن المهرجان تكريم عدد من الفنانين السوريين والعرب والعاملين في مجال السينما منهم الفنانة ديمة قندلفت وعدنان سلوم ومحسن غازي وبسام لطفي والمخرجة العراقية عايدة شليبفر والفنانة اللبنانية كارمن لبس والناقد المصري فاروق صبري والفنانة المصرية سمية الخشاب وفي قائمة ضيوف المهرجان محسن علم الدين.



وتمثلت المشاركة المحلية في المهرجان 30 فيلماً قصيراً ضمن مشروع دعم سينما الشباب وتضم أيضاً مشاريع تخرج طلاب دبلوم علوم السينما الدفعة الثالثة والتي ستتنافس في مسابقة دعم سينما الشباب.



أما مسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة فستشهد مشاركة 24 فيلماً قصيراً سورياً وعربياً من خمس دول.



ويتضمن المهرجان فضلاً عن عروض الأفلام اليومية إطلاق سلسلة من التظاهرات السينمائية ومعارض فنية وندوات.

يذكر أن المهرجان سينطلق في الـ 23 من الشهر الجاري ويستمر لغاية الـ 28 منه بالتعاون مع دار الأسد للثقافة والفنون.