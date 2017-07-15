المفتي حسون : سورية ستقوم وخسئ من يشبهنا بأحد.

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسونأن خلاص سورية من الإرهاب بات وشيكا داعيا من ضل طريقه للعودة إلى حضن الوطن وكل من غادر سورية للعودة إليها وبنائها .

وقال المفتي حسون خلال خطبة صلاة الجمعة من جامع الروضة في حلب “إن حلب مدينة التاريخ التي أرادوها مهدمة أعزها الله وأكرمها ونصرها وحلب ستنهض وسورية ستقوم وخسئ من يريد أن يشبهنا بأحد لأنها أرض النور والمحبة”.

وقال المفتي حسون خلال خطبة صلاة الجمعة من جامع الروضة في حلب “إن حلب مدينة التاريخ التي أرادوها مهدمة أعزها الله وأكرمها ونصرها وحلب ستنهض وسورية ستقوم وخسئ من يريد أن يشبهنا بأحد لأنها أرض النور والمحبة”.