الخارجية الروسية:يجب بذل الجهود لإحلال السلام وتعزيز استقرار الوضع في سورية
روسيا تعزز قدراتها البحرية والجوية في سوريا
الجيش يسيطر على عدة مناطق في البادية وريف الرقة
الجيش يقترب من حصار «فصائل البادية»: ترامب «يبشّر» بهدنة ثانية مع روسيا
التفاهم الروسي ــ الأميركي: دمشق صاحبة اليد العليا في الجنوب
تهدئة الجنوب: غموض الاتفاق... ووضوح الميدان
قافلة لاجئين في طريق العودة إلى سوريا بموجب اتفاق توسط فيه حزب الله.
شركة روسية تقدم نسخة "سورية" لمروحية "مي-17" مخصصة لمحاربة الإرهابيين.
ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة

المفتي حسون : سورية ستقوم وخسئ من يشبهنا بأحد.

 

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسونالمفتي حسون : سورية ستقوم وخسئ من يشبهنا بأحد. أن خلاص سورية من الإرهاب بات وشيكا داعيا من ضل طريقه للعودة إلى حضن الوطن وكل من غادر سورية للعودة إليها وبنائها .

وقال المفتي حسون خلال خطبة صلاة الجمعة من جامع الروضة في حلب “إن حلب مدينة التاريخ التي أرادوها مهدمة أعزها الله وأكرمها ونصرها وحلب ستنهض وسورية ستقوم وخسئ من يريد أن يشبهنا بأحد لأنها أرض النور والمحبة”.

وأضاف المفتي حسون “اقتربنا من نهاية معركتنا العسكرية وأناشد إخواننا في ريف حلب الغربي والشمالي.. هذه صدرونا وقلوبنا مفتوحة.. تعالوا للمصالحة والمصارحة والمسامحة” مؤكدا أنه لن يكون هناك وجود للأغراب على أرض الوطن لا في الرقة ولا إدلب ولا أي مكان من وطننا.

وطالب سماحة المفتي الجهات المعنية في جميع المؤسسات والوزارات بتكثيف جهودها لتأمين متطلبات أهالي حلب .

وأدان المفتي حسون ما يقدمه إعلام بعض الأنظمة العربية للشعوب من كذب وتضليل داعيا إلى ضرورة التحلي بالقيم النبيلة والسامية للإسلام وقال إن “أصعب مشهد في التاريخ ما شهدناه في سورية خلال السنوات السبع الماضية وما شهده أخوتنا في اليمن والعراق وفلسطين والجزائر”.

وحذر سماحة المفتي السوريين الأكراد من الإنجرار وراء المؤامرات التي يحيكها الغرب داعيا إياهم إلى التمسك بدولتهم ووطنهم.

وترحم المفتي حسون على أرواح شهداء الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعا عن سورية في وجه الإرهاب الظلامي التكفيري.
المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.