العراق:القضاء على العشرات من إرهابيي “داعش” في نينوى والأنبار

أعلنت القوات العراقية المشتركة مقتل 117 ارهابيا من تنظيم “داعش” خلال العمليات العسكرية في محافظتي نينوى والانبار شمال وغرب العراق وتدمير معسكر سري للتنظيم الارهابي شمال بعقوبة بمحافظة ديالى.



ونقلت وكالة الإعلام العراقي /واع/ عن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت قوله في بيان اليوم “إن عمليات القوات العراقية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في نينوى اسفرت عن مقتل 102 إرهابي من تنظيم “داعش” واعتقال 4 آخرين” مشيرا الى تدمير عدة أوكار للارهابيين وعشرات منصات اطلاق قذائف الهاون.



وكان الجيش العراقى اعلن امس عن استعادة السيطرة على حى المأمون فى الجانب الغربى من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد تحريره من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابى في اطار معركة تحرير الجانب الايمن التي بدات في التاسع عشر من الشهر الجاري.



كما أعلن ضابط الامن في محافظة الانبار المقدم ناظم الجغيفي مقتل 15 إرهابيا من “داعش” بقصف جوي غرب المحافظة.



بدوره اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي عن تدمير معسكر سري لتنظيم “داعش” الارهابي في منطقة تلال حمرين شمال ب‍عقوبة في محافظة ديالي.



كما أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين بأن متزعما في تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة العظيم المدعو ابو محمد قتل بهجوم فاشل نفذه التنظيم على نقطة أمنية بين صلاح الدين وديالى.



قيادي في الحشد الشعبي العراقي: القوات الأمريكية ساعدت إرهابيي “داعش” في تلعفر وتقوم بتهريب متزعميه من المناطق التي يتم تحريرها



أكد القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي جواد الطليباوي أن القوات الأمريكية تقوم بمساعدة إرهابيي تنظيم “داعش” في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى وتهريب متزعميه من المناطق التي تشهد عمليات تحرير.



وكانت قوات الحشد الشعبي المتمركزة في تلعفر رصدت اول أمس هبوطا مظليا من طائرة مجهولة فوق مدينة تلعفر في نينوى.



وقال الطليباوي في حديث لوكالة أنباء الاعلام العراقي واع: “إن الامريكيين يحاولون بكل الطرق المعهودة والتي يبتكرونها إخراج متزعمي داعش من المناطق التي ستشهد التحرير أو التي سيشتد فيها القتال” مبينا أن “هبوط المظليين في تلعفر ومد إرهابيي داعش بالعتاد والذخيرة هو من أفعال الامريكيين الذين يريدون للحرب أن تستمر.



وأضاف الطليباوي: إن “تواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية يبعث لنا الريبة والتوجس ولا سيما أن نشاطاتها تمثل مصدر تهديد لسلامة المدنيين وديمومة العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق محافظة نينوى من تنظيم داعش الارهابي” داعيا إلى اتخاذ ما يلزم لوضع حد لما تقوم به هذه القوات.



وكانت قوات الحشد عثرت العام الماضي على أسلحة ومواد غذائية ألقتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش شمال العراق.



يشار إلى أن وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون اعترفت في جلسة مساءلة أمام مجلس الشيوخ قبل ثلاث سنوات بمسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة الارهابي وقالت حينها أمام المشرعين الامريكيين “نحن من أسسنا القاعدة في أفغانستان ودعمناها” وكان الهدف حينها مواجهة النفوذ السوفييتي لكن العالم دفع ثمن السياسة الامريكية التي لا تضع لنفسها أي حدود عندما يكون الامر مرتبطا بمصالحها وهذا ما يتكرر اليوم في سورية والعراق وليبيا عبر دعم أمريكي مباشر للمجموعات الإرهابية والأنظمة الداعمة لها.



وفي سياق متصل أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي اليوم عن مقتل 4 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم انتحاري خلال احباط محاولة تسلل لهم على قرية غرب قضاء تلعفر غرب الموصل.



وكانت القوات العراقية بدأت الاسبوع الماضي عملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من إرهابيي “داعش” بعد أن أنهت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عملية تحرير الجانب الأيسر بالكامل مكبدة إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة.

وكالات