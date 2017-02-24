مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات

الصحة العالمية: أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم: إن أكثر من أربعة بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب وإن النساء والشباب وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة للعجز عن العمل.

ونقلت رويترز عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قولها في تقرير أمس: إن التقديرات تشير الى إن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 4ر18 بالمئة في عشر سنوات مع ارتفاع متوسط الأعمار.

وذكر التقرير أن الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار سنويا في إشارة إلى الإنتاجية المفقودة بسبب الخمول أو غياب الحيوية الذي يؤدي إلى عدم القدرة على أداء الوظائف في العمل أو التكيف مع الحياة اليومية.

وقال الدكتور دان تشيشولم من إدارة الصحة العقلية بالمنظمة في مؤتمر صحفي: “الاكتئاب هو أكبر سبب منفرد لقضاء سنوات من العجز عن العمل وبالتالي فهو أكبر سبب للعجز عن العمل في عالمنا اليوم”.

وأضاف: إن الاكتئاب أكثر شيوعا مرة ونصف بين النساء عن الرجال.

وجاء في التقرير: إن “250 مليون شخص آخرين يعانون من اضطرابات القلق بما ذلك الرهاب ونوبات الهلع والوسواس القهري واضطرابات ما بعد الصدمة”.

ووفقا للتقرير فإن نحو 80 بالمئة من أولئك الذين أصيبوا بأمراض عقلية يعيشون في دول منخفضة أو متوسطة الدخل.

وحدد التقرير ثلاث فئات عمرية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب هي “الشباب والنساء الحوامل أوبعد الولادة وكبار السن”.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.