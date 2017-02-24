الصحة العالمية: أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم: إن أكثر من أربعة بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب وإن النساء والشباب وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة للعجز عن العمل.



ونقلت رويترز عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قولها في تقرير أمس: إن التقديرات تشير الى إن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 4ر18 بالمئة في عشر سنوات مع ارتفاع متوسط الأعمار.



وذكر التقرير أن الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار سنويا في إشارة إلى الإنتاجية المفقودة بسبب الخمول أو غياب الحيوية الذي يؤدي إلى عدم القدرة على أداء الوظائف في العمل أو التكيف مع الحياة اليومية.



وقال الدكتور دان تشيشولم من إدارة الصحة العقلية بالمنظمة في مؤتمر صحفي: “الاكتئاب هو أكبر سبب منفرد لقضاء سنوات من العجز عن العمل وبالتالي فهو أكبر سبب للعجز عن العمل في عالمنا اليوم”.



وأضاف: إن الاكتئاب أكثر شيوعا مرة ونصف بين النساء عن الرجال.



وجاء في التقرير: إن “250 مليون شخص آخرين يعانون من اضطرابات القلق بما ذلك الرهاب ونوبات الهلع والوسواس القهري واضطرابات ما بعد الصدمة”.



ووفقا للتقرير فإن نحو 80 بالمئة من أولئك الذين أصيبوا بأمراض عقلية يعيشون في دول منخفضة أو متوسطة الدخل.



وحدد التقرير ثلاث فئات عمرية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب هي “الشباب والنساء الحوامل أوبعد الولادة وكبار السن”.

وكالات