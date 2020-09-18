الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أطراف مرتبطة بالمقاومة اللبنانية

ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على أطراف مرتبطة بالمقاومة اللبنانية.



وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت شركتي آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار كونستراكشن للهندسة والمقاولات، وذلك لمساهتمهما في تمويل نشاطات للحزب.



كما طالت العقوبات سلطان خليفة أسعد الذي قالت وزارة الخزانة إنه مسؤول كبير في المجلس التنفيذي لحزب الله، ومدير منظمة تدير أعمال بناء المزارات والحسينيات.وتبعاً للإجراء، تُجمّد أرصدة المذكورين في الولايات المتحدة، ويُمنع عامة الأمريكيين من التعامل معهم.



وقالت الوزارة إن الذين ينخرطون في معاملات معينة مع هؤلاء عُرضة أيضاً لاحتمال فرض عقوبات عليهم.



وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب قرار مماثل هذا الشهر، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين، "لصلاتهم مع الحزب، ومساعدتهم له في تحويلات مالية".