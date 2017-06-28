الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي
سوريا حاولت منع مشاركة إسرائيل في مؤتمر الدول الإفريقية
اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور
واشنطن نحو إعادة ترسيم الخطوط الحمر: سيناريو ضربة «الشعيرات 2»
الرئيس الأسد يتفقد عددا من حاملات الجنود والطائرات الروسية في قاعدة حميميم
مناطق «منع تصادم» في وادي الفرات؟
طيران “التحالف الأمريكي” 42 مدنيا في مدينة الميادين بريف دير الزور
حذر في تل أبيب من «عدوانية» الرد السوري
مسؤول روسي: واشنطن تحضر لعدوان ضد الجيش السوري باستخدام ذريعة الكيميائي
المجموعات الإرهابية المسلحة تقصف أحياء سكنية في دمشق وريفها
الإسرائيليون يتحدثون عن علاقات سرية مع دول عربية
ترامب وجّه بضرب سوريا بلا أدلّة
الناتو: التهديد الروسي يتزايد على جميع الجبهات
الرئيس الأسد وعائلته يزورون عدداً من جرحى الجيش العربي السوري في قراهم بريف حماة
آخر التطورات الميدانية في دير الزور

الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي

رفضت وزارة الخارجية الأميركية تقديم أدلة تثبت قيام الجيش السوري بالتحضير لاستعمال أسلحة كيميائية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت رداً على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت هناك أدلة بشأن خطة الجيش السوري بشنّ هجوم كيميائي "لن نكشف عنها لأن ذلك من اختصاص الاستخبارات".

وأضافت ناورت "كلكم تعلمون أن هناك مسائل تظهر أحياناً لا نستطيع التطرق إلى تفاصيلها، إلا أنها تلفت انتباه حكومة الولايات المتحدة على المستوى الأعلى".

وكان البيت الأبيض قد اتهم الجيش السوري بـ "التحضير لشنّ هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية"، وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمناً باهظاً" إذا نفذ هجوماً من هذا النوع.

وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون-  الثلاثاء إن واشنطن رصدت استعدادات سورية فيما يبدو لهجوم محتمل بأسلحة كيماوية في مطار الشعيرات وهو نفس المطار الذي هاجمته واشنطن في أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف ديفيز إن واشنطن رصدت الأنشطة المقلقة قبل "يوم أو يومين" ولم يوضح كيف جمعت الولايات المتحدة هذه المعلومات.

وقال ديفيز  "انطوى ذلك على طائرات معينة في حظيرة طائرات محددة نعرف أنهما مرتبطان باستخدام أسلحة كيماوية" على حدّ تعبيره.

وردّ الكرملين على تصريحات واشنطن أمس الثلاثاء حيث رأت موسكو أنّ تحميل الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب دون إجراء تحقيق أمر خاطئ لا يساهم في التسوية.

كما أوضح النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع الروسي من جهته أنّ أميركا تتذّرع بالكيميائي لتعتدي على الجيش السوري.


المصدر: الميادين نقلاً عن الخارجية الأميركية

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.