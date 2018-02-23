تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية
الجعفري يرد على مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى مجلس الأمن بشأن سورية
أهالي عفرين يرحبون بانخراط القوات الشعبية في مواجهة عدوان النظام التركي
صراع أممي على الغوطة.. وأنباء عن وساطة مصرية
ساعة الصفر لمعركة الغوطة تقترب و«النشابية» قد تكون باكورتها
الخارجية الروسية: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز .. ويجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية
معركة الحسم في وادي الفرات
روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»
في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً
العلم السوري في عفرين: صفحةٌ جديدةٌ في مستقبل الشمال
مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور

الجيش يرد على مصادر إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت قافلة عفرين الإغاثية

 

وقعت إصابات عدة بقصف تركي استهدف قافلة إغاثة قادمة إلى عفرين عند معبر الزيارة بريف حلب الشمالي.

وأفادت "RT"،أمس الخميس 22/2/2018 أن مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت قافلة عفرين الإغاثية.

وبدأت تركيا عملية ما يسمى "غصن الزيتون" مع مايسمى " الجيش الحر" في 20 من الشهر الماضي، بزعم طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما "إرهابيا" بسبب علاقتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. فيما تنظر الولايات المتحدة إلى "الوحدات" كأبرز مكونات حملتها ضد تنظيم "داعش" في سورية.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.