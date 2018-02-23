الجيش يرد على مصادر إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت قافلة عفرين الإغاثية
وقعت إصابات عدة بقصف تركي استهدف قافلة إغاثة قادمة إلى عفرين عند معبر الزيارة بريف حلب الشمالي.
وأفادت "RT"،أمس الخميس 22/2/2018 أن مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت قافلة عفرين الإغاثية.
وبدأت تركيا عملية ما يسمى "غصن الزيتون" مع مايسمى " الجيش الحر" في 20 من الشهر الماضي، بزعم طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما "إرهابيا" بسبب علاقتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. فيما تنظر الولايات المتحدة إلى "الوحدات" كأبرز مكونات حملتها ضد تنظيم "داعش" في سورية.
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