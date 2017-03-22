الجيش اللبناني يوقف شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي

أوقف الجيش اللبناني شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والقتال ضمن مجموعاته.



وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم.. ” أن الجيش أوقف المدعو عوض محمد المصطفى سوري الجنسية والمدعو م.ج فلسطيني الجنسية وأحالهما إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهما “.



كما وجه القضاء اللبناني اليوم تهمة الإرهاب إلى خمسة فلسطينيين بينهم موقوف في جرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية واستهداف مراكز للجيش اللبناني وأحالهم إلى المحكمة العسكرية لمواصلة المحاكمة.



وكان القضاء اللبناني وجه في وقت سابق تهمة الإرهاب إلى عشرة موقوفين بينهم سوريون ولبنانيون وأحالهم الى المحاكمة.

وكالات