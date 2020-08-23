الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة الشمالي
بعد الضغط على الاحتلال التركي .. تزويد محطة علوك في الحسكة بالكهرباء للبدء بضخ المياه
لليوم الثاني والعشرين الحسكة عطشى... والهلال الأحمر يناشد الأمم المتحدة
مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
سورية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة
قصة رامبو السوري
القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟
الحسكة تختنق عطشاً .. ومطالب شعبية للضامن الروسي و المنظمات الدولية لتحييد آبار علوك
إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة
رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية.. انعقاد الملتقى العشائري الثالث في مدينة حلب
مقتل عنصر من “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة
سورية تصدر أحكام غيابية بحق شهود زور في المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري
زعيم حزب السعادة التركي: تدخل أردوغان في سورية أوصل المنطقة إلى وضع صعب
بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية
محكمة منتهية الصلاحية!

الجيش اللبناني يردّ على إدعاءات نتنياهو

ردّ الجيش اللبناني على ادعاءات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود أسلحة وذخائر في منطقة بعبدا اللويزة في جبل لبنان.

ونفى الجيش اللبناني تلك المزاعم مؤكداً في بيان عدم صحة تصريحات نتنياهو.

وذكر أن مديرية المخابرات استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا اللويزة للاستيضاح حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لاسيما قرب مستشفى السان شارل، خاصة بعد مزاعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له في وقت سابق، حول وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة.

وأوضح الجيش اللبناني أن المخابرات أجرت كشفاً بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر، أثارت مخاوف المواطنين.