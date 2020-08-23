الجيش اللبناني يردّ على إدعاءات نتنياهو

ردّ الجيش اللبناني على ادعاءات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود أسلحة وذخائر في منطقة بعبدا اللويزة في جبل لبنان.



ونفى الجيش اللبناني تلك المزاعم مؤكداً في بيان عدم صحة تصريحات نتنياهو.



وذكر أن مديرية المخابرات استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا اللويزة للاستيضاح حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لاسيما قرب مستشفى السان شارل، خاصة بعد مزاعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له في وقت سابق، حول وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة.



وأوضح الجيش اللبناني أن المخابرات أجرت كشفاً بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر، أثارت مخاوف المواطنين.