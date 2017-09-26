التحالف الأمريكي يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة

واصلت طائرات “التحالف الأمريكي” سلسلة اعتداءاتها على المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم حيث شنت غارات على محافظة الحسكة راح ضحيتها 9 مدنيين.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الذي يزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي شنت غارات على بلدة مركدا نحو 100 كم جنوب مدينة الحسكة ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق هربا من اعتداءات إرهابيي “داعش” وقصف التحالف.

وتفضح التقارير الميدانية والوقائع علاقة “التحالف” مع تنظيم “داعش” حيث نفذ خلال الأشهر الأخيرة عشرات الإنزالات الجوية لإجلاء قياديي التنظيم وانقاذهم من الهلاك المحتم مع تقدم الجيش العربي السوري في عمق المنطقة الشرقية كما نشرت وزارة الدفاع الروسية أول أمس صورا فضائية التقطت في مناطق انتشار “داعش” تظهر فيها عربات أمريكية عند النقاط المحصنة لتنظيم “داعش” ولم ترصد أي قتال بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية تابعة “للتحالف الأمريكي” أغارت على قرى هداج والهنيديس وحسن العلي في أقصى ريف الحسكة الشرقي قرب الحدود مع العراق وتسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وأملاكهم.

وارتكب “التحالف الأمريكي” عشرات المجازر بحق السوريين منذ تشكيله في آب عام 2014 من خارج مجلس الأمن وراح ضحيتها مئات المدنيين وكان آخرها في الـ 16 من الشهر الجاري عندما قتلت طائراته 12 مدنيا في مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور.