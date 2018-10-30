البنتاغون يعلن استكمال الاستعدادات لتسيير دوريات أمريكية تركية في منبج السورية

أكد المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون لوكالة "الأناضول" التركية، استكمال الاستعدادات لتسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة في محيط مدينة منبج شمالي سوريا.



ونقلت الوكالة التركية اليوم عن المسؤول العسكري الأمريكي قوله إن عمليات الإعداد والتدريب استكملت لتسيير دوريات مشتركة خارج منبج، مؤكدا أن قوات البلدين تنتشر في المواقع المحددة لها لبدء الدوريات.



وامتنع روبرتسون عن كشف موعد بدء الدوريات، مشيرا إلى أن التدريبات تضمنت تعزيز التنسيق بين القوات الأمريكية والتركية في الدوريات المقبلة وبحث المسائل الأمنية في العمليات التكتيكية المشتركة.



وذكر أن القوات المشاركة في الدوريات تلقت العديد من التدريبات، بينها التدرب على الأسلحة، وإجراء وقطع التواصل، وتفكيك المتفجرات المصنعة يدويا، والحفاظ على الأمن في نقاط المراقبة.



وأعلنت الرئاسة التركية في 18 يونيو الماضي نيتها تسيير دوريات على طول الخط الفاصل بين منطقة عمليات "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي ومنطقة منبج.

وسبق أن توصل وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو، في الشهر نفسه إلى خريطة طريق بخصوص منبج تقضي بانسحاب عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من المدينة.

وتشكل هذه الوحدات العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أهم حلفاء الولايات المتحدة على الأرض في سوريا، فيما تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، ونفذت عملية عسكرية ضدها أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" أوائل العام الجاري لطرد مقاتليها من منطقة عفرين شمال سوريا.



المصدر: الأناضول





