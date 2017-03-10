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اعتقال إرهابي في قرغيزستان جند أشخاصا للتنظيمات الإرهابية في سورية

اعتقلت السلطات القرغيزية إرهابياً يعمل على تجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الإعلامي للجنة الحكومية للأمن القرغيزي قوله أمس إن “قوات الأمن القرغيزية اعتقلت عنصرا من جماعة ما يسمى “التوحيد والجهاد” الإرهابية الدولية وذلك في إطار عملية لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخلايا الإرهابية السرية”.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون القرغيزية فإن أكثر من 500 شخص غادروا البلاد وانضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وكانت أجهزة الأمن في قرغيزستان اعتقلت في آب الماضي اثنين من مواطنيها كانا يعتزمان التوجه إلى سورية للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.

وكالات

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