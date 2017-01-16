مصرع 20 شخصا جراء سقوط طائرة شحن تركية في ضواحي عاصمة قرغيزستان

لقي 20 شخصا حتفهم بينهم 3 أشخاص من طاقم الطائرة جراء سقوط طائرة شحن تركية فوق منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك.



ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة القرغيزية قولها إنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى بينهم 3 أطفال مشيرة إلى أن الإصابات هي كسور وحروق.



كما تسبب سقوط الطائرة في تدمير 15 مبنى ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية حيث يستمر التحقق من عددهم.



من جهتها ذكرت وكالة رويترز أن طائرة شحن تركية من طراز بوينغ 747 سقطت على منطقة مأهولة تقع على بعد عدة كيلومترات من مطار “مناس” في ضواحي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من إسطنبول إلى العاصمة القرغيزية.



وكانت وزارة الصحة القرغيزية أعلنت في وقت سابق في حصيلة أولية مقتل 9 بالغين و6 أطفال جراء سقوط الطائرة.

وكالات