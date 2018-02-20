اتصالات تركية ــ روسية ــ إيرانية حول عفرين و«أستانا»

نفى المتحدث باسم الحكومة التركية، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، دخول قوات حكومية سورية إلى عفرين. وقال في مؤتمر صحافي تعليقاً على التقارير الإعلامية التي أوردت ذلك، إن «السلطات الرسمية لم تؤكدها، وتبعا لذلك فهي أنباء لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا علاقة لها بالواقع»، محذراً من أن اتخاذ الحكومة السورية خطوات بهذا الاتجاه سيؤدي إلى كوارث بالنسبة إلى المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه قناة «سي إن إن تورك» عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس، إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقاً مع «وحدات حماية الشعب» الكردية ضد العملية العسكرية التركية. وبحث أردوغان وبوتين خلال الاتصال قضية تشكيل نقاط مراقبة جديدة في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها.

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه قناة «سي إن إن تورك» عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس، إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقاً مع «وحدات حماية الشعب» الكردية ضد العملية العسكرية التركية. وبحث أردوغان وبوتين خلال الاتصال قضية تشكيل نقاط مراقبة جديدة في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها.

كذلك بحث الرئيس التركي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، آخر تطورات الساحة السورية، وخاصة في منطقة عفرين ومحافظة إدلب، خلال اتصال هاتفي أمس. وجاء ذلك في وقت أُعلن فيه قرب اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، في كازاخستان، لبحث ملفات الجولة المقبلة من محادثات أستانا، والتحضير للقمة الرئاسية الثلاثية المقرر عقدها في تركيا.

كذلك بحث الرئيس التركي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، آخر تطورات الساحة السورية، وخاصة في منطقة عفرين ومحافظة إدلب، خلال اتصال هاتفي أمس. وجاء ذلك في وقت أُعلن فيه قرب اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، في كازاخستان، لبحث ملفات الجولة المقبلة من محادثات أستانا، والتحضير للقمة الرئاسية الثلاثية المقرر عقدها في تركيا.