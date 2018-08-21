إليكم مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع العواصم العربية

تستعد العواصم العربية، الثلاثاء 22 أغسطس، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، عدا المغرب الذي سيحتفل به يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.



إليكم مواقيت صلاة العيد في العواصم العربية



القاهرة – الساعة 05:51 صباحا



الرياض – الساعة 06:16 صباحا



دمشق – الساعة 7:04 صباحا



أبوظبي – الساعة 06:16 صباحا



تونس – الساعة 6:51 صباحا



الجزائر – الساعة 7:20 صباحا

عمان – الساعة 6.30 صباحا

المنامة – الساعة 6:01 صباحا



الكويت – الساعة 6:01 صباحا

سلطنة عمان – الساعة 6.23 صباحا



القدس – الساعة 6:40 صباحا



الخرطوم – الساعة 7:06 صباحا



الرباط – الساعة 07:57 صباحا يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس



المصدر: RT + وكالات