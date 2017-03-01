أكثر من 175 مواطنا من جمهورية قبردينو بلقاريا التحقوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية

أعلن وزير الداخلية في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية إيغور روماشكين أن أكثر من 175 مواطنا من سكان الجمهورية التحقوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.



وقال الوزير روماشكين في جلسة لبرلمان الجمهورية اليوم في العاصمة نالتشيك إن “التقارير التي حصلنا عليها اثبتت وجود اكثر من 175 من سكان قبردينو بلقاريا يقاتلون مع التنظيمات الإرهابية في سورية”.



وأشار روماشكين إلى أنه منذ بدء الأزمة في سورية تم تحريك 99 قضية جنائية بحق أفراد من سكان قبردينو بلقاريا وأن 59 شخصا موضوعون على قائمة المطلوبين على الصعيد الدولي و80 آخرين على قائمة المطلوبين فيدراليا.



وأوضح روماشكين أن 23 شخصا عادوا من سورية بينهم خمسة أشخاص وجهت دعاوى إدانة لهم واثنان جرى اعتقالهما مباشرة كما تم القضاء على أربعة منهم لإبدائهم المقاومة المسلحة أثناء إلقاء القبض عليهم.



وكان نائب وزير الدفاع الروسي اناتولي انطونوف أكد العام الماضي أن أكثر من 2700 إرهابي من جمهوريات روسيا وآسيا الوسطى انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وأن المئات منهم قتلوا خلال المعارك هناك.

وكالات