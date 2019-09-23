أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الامريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي العلاقات والقضايا الإقليمية بين البلدين.



ووصل الرئيس التركي، يوم امس، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يعقد رئيسا البلدين لقاء على هامش اجتماعات الدورة. حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.



ومن أبرز المشكلات العالقة بين أنقرة وواشنطن شراء تركيا منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي (إس-400)، الأمر الذي أشعل غضب الولايات المتحدة، وفشل محاولات السلطات التركية للحصول على موافقة أمريكية لتسليم الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بـ"الإرهاب" والوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.



وفي سياق منفصل، أبدت تركيا معارضتها القوية للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأكراد في سوريا والذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.