آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 44 إصابة جديدة وشفاء 20 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3877 شفيت منها 983 وتوفيت 178 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 3852 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 315، أما عدد المتعافين فقد بلغ 12878.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 5679 فيما بلغ عدد الوفيات 32 أما عدد المتعافين فقد بلغ 3527.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 331 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4542، أما عدد المتعافين فقد بلغ 313 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 86447 فيما بلغ عدد الوفيات 405، أما عدد المتعافين فقد بلغ 75086.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 11260، فيما بلغ عدد الوفيات 164 أما عدد المتعافين فقد بلغ 2386.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 50214، فيما بلغ عدد الوفيات 1689، أما عدد المتعافين 35307.



وسجل المغرب أكثر من 105 آلاف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1889، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 85883.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 468 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 31416، أما عدد المتعافين فقد بلغ 93538.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 306 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7639، أما عدد المتعافين فقد بلغ 270 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 682 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 30 ألف و904.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 301 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألف و738.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 200 ألف بعد تسجيل أكثر من 942 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 31 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 967 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 21 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



