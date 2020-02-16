60 ألف مصاب بفيروس كورونا في الصين وتسجيل أول حالة وفاة في فرنسا

أعلنت السلطات الصينية عن حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا ، حيث تخطى عدد الوفيات حاجز الـ 1500 شخص في الصين.



ووفقاً لموقع “سكاي نيوز”، فإن السلطات الصينية أعلنت عن تسجيل 1523 حالة وفاة، فضلاً عن أن عدد الإصابات بلغ 66 ألف.



من جهة ثانية، تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت، أن “مريضاً مصاباً بالفيروس المستجد، توفي بعدما كان يُعالج في إحدى مستشفيات فرنسا منذ أواخر شهر كانون الثاني الفائت، وهو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً”، مع الإشارة إلى أنه يوجد في فرنسا 6 إصابات بالفيروس حتى اللحظة.



وأوضحت وسائل إعلام مختلفة، أنه تم تسجيل 3 وفيات فقط خارج الصين، وذلك في الفلبين وهونغ كونغ واليابان.



بدورها، منظمة الصحة العالمية، ذكرت أمس السبت، أن تفشي كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس.



وحث المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الحكومات على تكثيف جهودها استعداداً لفيروس “كوفيد – 19” المعروف بـ كورونا، قائلاً: “من المستحيل توقع الاتجاه الذي سوف يأخذه الوباء”.



في سياق آخر، أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن اليوم الأحد، هو آخر يوم للعائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي، مضيفة: “كل العائدين من ووهان وطاقم الطائرة والمضيفين والطاقم الطبي وهم حوالى 670 شخص، لهم ملف طبى كامل.. وجميعهم تبينوا أنهم بخير وسلامة وسيخرجون اليوم”.



أيضاً، دائرة صحة بغداد أكدت أمس السبت، سلامة العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا، وانتهاء فترة الحجر التي خضعوا لها فور عودتهم إلى العراق.



تجدر الإشارة إلى أن أعراض الفيروس هي “الحمى والصعوبة في التنفس والسعال”، مع الإشارة أيضاً إلى أنه ظهر في أكثر 20 دولة.