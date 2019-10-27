“الغارديان”: الفصائل المسلحة المدعومة تركياً ترتكب جرائم حرب في شمال شرق سورية

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالاً للصحفي “مارتين تشولوف” يتحدث فيه عن ارتكاب الفصائل المسلحة المدعومة تركياً لجرائم حربٍ خلال العدوان التركي على شمال سورية بحق المقاتلين الأكراد.

وجاء في المقال:

تتصاعد الدعوات لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي تشوب في سلوك الفصائل المسلحة المدعومة تركياً والتي تستخدمها في سورية بعد سلسلة من مقاطع الفيديو الجديدة التي تصور المسلحين المرتبطين بأنقرة وهم يعذبون الأسرى ويشوهون جثث الموتى.

ويظهر شريط فيديو نُشر حديثاً أن مقاتلاً كردياً تم أسره من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من قبل تركيا وهو يُجر من رقبته بينما يهدده خاطفيه بقطع رأسه، وهناك صورة أخرى تظهر قتلى المقاتلين الأكراد وقد قتلوا بسكاكين وأدواتٍ حادة.

ويتألف وكلاء أنقرة من السوريين الذين قاتلوا ضد الجيش السوري ومن الجماعات الأخرى المتطرفة، تم تجنيدهم منذ ذلك الحين كأيدي مستأجرة مقابل المال، لتعزيز مصالح تركيا.

تحتفظ تركيا بالسيطرة على جميع القرارات الاستراتيجية لهذه الفصائل، تقرر متى وأين تبدأ وتنتهي الهجمات وتدفع الرواتب وتدربهم في تركيا وفي شمال حلب، وتشرف على جميع العمليات، وبالتالي فإن تركيا هي المسؤولة في النهاية عن سلوك هذه الفصائل.