وكالة “إنترفاكس” الروسية: تكثيف تحليقات استطلاعية أمريكية قرب السواحل السورية
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وكالة “إنترفاكس” الروسية: تكثيف تحليقات استطلاعية أمريكية قرب السواحل السورية

أفادت مواقع تراقب تحركات الطيران العسكري بأن طائرة استطلاع أمريكية اقتربت يوم أمس السبت إلى مسافة نحو 40 كم من القاعدة الروسية في ميناء طرطوس، وسط تكثيف تحليقات أمريكية قرب السواحل السورية.

وقالت مواقع إلكترونية غربية معنية بمراقبة تحركات الطيران العسكري حول العالم، إن طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135U التي تحمل رقم 64-14847 وإشارة النداء HAMAL27، انطلقت أمس السبت من القاعدة الجوية “سودا- باي” الواقعة بجزيرة كريت اليونانية، وحلقت لفترة طويلة على طول الساحل السوري، واقتربت من القاعدة العسكرية الروسية بطرطوس إلى مسافة نحو 40 كم.

وأشار مراقبون إلى أن الجيش الأمريكي كثف، في الآونة الأخيرة، التحليقات الاستطلاعية في منطقة شرق البحر المتوسط، وبالقرب من القواعد الروسية في سوريا، حيث توجد مجموعة السفن الروسية الدائمة المرابطة.

من ناحية أخرى، أطلقت البحرية الروسية من فرقاطتي “الأميرال إيسين” و”الأميرال غريغوروفيتش” وغواصة “كراسنودار” الموجودة في البحر قرب منطقة طرطوس صواريخ مجنحة استهدفت مواقع “داعش” على الأراضي السورية.

المصدر: وكالات 

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