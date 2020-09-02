وفد تركي يصل إلى روسيا لمناقشة ملفات سورية وليبيا

بعد التوتر الحاصل بين روسيا وتركيا في سورية نتيجة عدم التزام الجانب التركي بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع موسكو، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول كل من سورية وليبيا.



وجاء في بيان الوزارة التركية اليوم الاثنين: “سيزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 آب إلى 1 أيلول لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسورية” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.



وبحسب ما نقلته الصحف المحلية التركية، فإن الوفد سيضم أيضاً ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.



وفي وقت سابق، أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، التي من المقرر عقد اجتماعها الثالث في 24 آب.



وتأتي هذه الزيارة بعد الاستياء الذي أبدته روسيا من الخروقات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها للاتفاقيات التي تم توقيعها بين موسكو وأنقرة حول سورية، حيث سبق أن نشرت صحيفة “نيزافيستيا غازيتا” مقالاً جاء فيه: “اتضح أن تركيا تنسق، لفظياً فقط، أعمالها العسكرية مع روسيا، أما في الواقع فتنظم عمليات عسكرية ليس فقط ضد الدولة السورية، وإنما وضد العسكريين الروس، ويبدو أن هذا النشاط القتالي من أنقرة سوف يزداد”.