وفد الجمهورية العربية السورية يعقد اجتماعين مع الوفد الروسي ودي ميستورا ضمن الجولة الـ10 من محادثات أستانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا ثانيا اليوم مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية.

ويأتي الاجتماع استكمالا لتبادل الآراء بين الجانبين السوري والروسي ضمن إطار الجولة العاشرة لمحادثات استانا حول سورية.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري عقد أمس اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف بينما عقد اجتماعا آخر مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري انصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة.

كما عقد الجعفري في وقت سابق اليوم اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وعقدت وفود الدول الضامنة لاتفاق أستانا روسيا وإيران والنظام التركي اجتماعا مع دي ميستورا اليوم في سوتشي.

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية أمس بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.

وأكد لافرنتييف في تصريح للصحفيين بمدينة سوتشي أمس أن محادثات الجولة العاشرة من عملية أستانا المنعقدة حاليا في مدينة سوتشي حول سورية تسير وفق ما هو مخطط لها وتمت خلالها مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

سانا