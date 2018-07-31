رفع العلم الوطني في مدينة نوى بريف درعا الشمالي
جولة جديدة في سوتشي: ملف اللاجئين أولوية
الجيش يحسم «ملف» وادي اليرموك
وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات استانا يعقد اجتماعا مع الوفد الروسي في سوتشي
رفع العلم الوطني في بلدة المسيفرة والأهالي يؤكدون أن الانتصار على الإرهاب لا محالة
اجتماعات سوتشي تنطلق اليوم: عمليات وادي اليرموك مستمرة
استشهاد طفل جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف قرية بريديج بريف حماة
في ريف دمشق.. ضبط عصابة داخل سيارة إسعاف ؟!
“سوريا الديمقراطية” تبلغ دمشق استعدادها لتسليم الرقة والحسكة
رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة
إدلب بانتظار هجوم الجيش السوري.. وأنقرة تستعد
«داعش» ينكمش في وادي اليرموك
السويداء في اليوم التالي من «المجزرة»: الأسد يتابع عن كثب والمحافظة تتمسّك بخيار الدولة
حراك روسي بين دمشق ودول الجوار
220 شهيداً وأكثر من 180 جريحاً: السويداء تفدي الجنوب السوري

وفد الجمهورية العربية السورية يعقد اجتماعين مع الوفد الروسي ودي ميستورا ضمن الجولة الـ10 من محادثات أستانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا ثانيا اليوم مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية.

ويأتي الاجتماع استكمالا لتبادل الآراء بين الجانبين السوري والروسي ضمن إطار الجولة العاشرة لمحادثات استانا حول سورية.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري عقد أمس اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف بينما عقد اجتماعا آخر مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري انصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة.

كما عقد الجعفري في وقت سابق اليوم اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وعقدت وفود الدول الضامنة لاتفاق أستانا روسيا وإيران والنظام التركي اجتماعا مع دي ميستورا اليوم في سوتشي.

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية أمس بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.

وأكد لافرنتييف في تصريح للصحفيين بمدينة سوتشي أمس أن محادثات الجولة العاشرة من عملية أستانا المنعقدة حاليا في مدينة سوتشي حول سورية تسير وفق ما هو مخطط لها وتمت خلالها مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.
واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

 

 

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.