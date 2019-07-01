وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
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وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"

قال مصدر عسكري إن وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية" من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق.


وكانت تصدت وسائل دفاعاتنا الجوية السورية لصواريخ معادية قادمة من خارج الحدود, ووفقا لمصادر أهلية, فقد رصدت هناك أجسام غريبة ومضيئة قد تكون صواريخ كروز (بحسب الخبراء) تنطلق من البحر قبالة الزهراني في جنوب لبنان باتجاه سوريا.
وبحسب المصادر, فان عددها يناهز ال١٢ جسما مضيئاً, فيما يحلق الطيران الاسرائيلي بكثافة في أجواء لبنان.


وقالت مصادر إعلامية سورية, أن العدوان الصاروخي على دمشق وريفها, تزامن مع عدوان صاروخي استهدف محافظة حمص السورية..

 

وأفاد مراسل سبوتنيك أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية، مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين.

 

 

 

يتبع