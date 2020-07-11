واشنطن متفائلة بشأن الحوار مع بيونغ يانغ..

ذكر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس أن واشنطن تواصل العمل من أجل إجراء حوار مع كوريا الشمالية، وتأمل في استمرار تلك المحادثات لكنه لم يحدد موعداً ولم يقدم أي تفاصيل.



وقال بومبيو إنه "متفائل للغاية" بشأن استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية ولم يغلق الباب في ما يبدو أمام فرصة عقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين رغم إعلان بيونغ يانغ أنها لا تعتزم العودة للمفاوضات.



بالمقابل، نقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية مساء الخميس، تصريحات "كيم يو جونغ" النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة الزعيم "كيم جونغ أون"، بخصوص قمة أمريكية أخرى.



وقالت كيم يو جونغ: "إن قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون مفيدة لواشنطن فقط"، مرجحة أن لا تعقد قمة أخرى مع واشنطن هذا العام.



وفي وقت سابق، عبّر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن استعداده لعقد قمة أخرى