واشنطن تلجأ للتنسيق مع الصين لنزع ترسانة كوريا الشمالية

كشفت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع بكين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية رغم الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن.



وكتبت الخارجية الصينية: "في 5 يوليو 2019، أجرى نائب وزير خارجية الصين لوه تشاو هوي محادثة هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الديمقراطية ستيفن بيغان، تبادل الجانبان خلالها وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تسريع التسوية السياسية".



وأضافت أن "بيغان أبلغ الجانب الصيني بنتائج الاجتماع الأخير بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في بانمونجوم، وأكد أن واشنطن مستعدة لتكثيف الاتصالات والتنسيق مع الصين لحل المشكلة الكورية".



والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأسبوع الماضي، وعبر إلى داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي تطأ قدمه أراضي الشمال، كما عاد ترامب برفقة الزعيم الكوري الشمالي، وعبرا الحدود إلى داخل كوريا الجنوبية.



وقال ترامب في وقت سابق إنه متفق مع كيم على تشكيل مجموعات عمل خاصة من المفاوضين كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل "فرق خاصة تعمل على تحديد التفاصيل".







المصدر: "نوفوستي"