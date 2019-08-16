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واشنطن تتوعد طاقم الناقلة "غريس-1" بعواقب وخيمة

هددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس طاقم الناقلة "غريس 1" التي تحمل النفط الإيراني، وقالت إنه سيواجه "عواقب" بما في ذلك رفض دخولهم للولايات المتحدة.


وقالت في بيان صدر عن الخارجية: "وفقا للولايات المتحدة، ساعدت غريس-1 فيلق الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران إلى سوريا. وقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على أي شخص له علاقة بهذه الناقلة".


وأشارت أورتاغوس إلى أن طاقم الناقلة قد يمنع من دخول الولايات المتحدة بسبب تورطه مع الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية.


وفي 4 يوليو احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس-1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بحجة أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

 


المصدر: "نوفوستي"