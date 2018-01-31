نعومكين: الشعب السوري فقط هو المسؤول عن صياغة دستوره

واعتبر نعومكين، في مؤتمر صحفي بسوتشي أمس، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي يعمل تحت الدعم الدولي والأممي والهدف منه دعم العملية السياسية في جنيف.

واعتبر نعومكين، في مؤتمر صحفي بسوتشي أمس، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي يعمل تحت الدعم الدولي والأممي والهدف منه دعم العملية السياسية في جنيف.

وقال: «إن مؤتمر سوتشي ليس بديلا لعملية جنيف وهو مساعد لها ويعقد بدعم من منظمة الأمم المتحدة حيث يمثلها فيه مبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا» مبيناً أن المقترحات التي يتفق عليها خلال المؤتمر سيتم نقلها إلى ساحة جنيف.

وقال: «إن مؤتمر سوتشي ليس بديلا لعملية جنيف وهو مساعد لها ويعقد بدعم من منظمة الأمم المتحدة حيث يمثلها فيه مبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا» مبيناً أن المقترحات التي يتفق عليها خلال المؤتمر سيتم نقلها إلى ساحة جنيف.

وأوضح نعومكين أن المؤتمر سيبحث تشكيل لجنة لمناقشة المسائل الدستورية، مؤكداً أن هذا الأمر سيقوم به السوريون وحدهم وهم فقط المسؤولون عن صياغة الدستور السوري.

وأوضح نعومكين أن المؤتمر سيبحث تشكيل لجنة لمناقشة المسائل الدستورية، مؤكداً أن هذا الأمر سيقوم به السوريون وحدهم وهم فقط المسؤولون عن صياغة الدستور السوري.

وحول رفض بعض الوفود المشاركة في المؤتمر، أوضح نعومكين «أن هذه المواقف لا يمكن أن تؤثر في أعمال المؤتمر أو الوثائق التي سيصدق عليها» مبيناً في الوقت نفسه أن مثل هذه الأمور يمكن التعامل معها وحلها لأنها تحدث بشكل طبيعي وفي أي بلد.