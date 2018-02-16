العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 34 شهيداً أعدمهم إرهابيو داعش
«مشيئة الدولة» تحمي عفرين وأهلها ..وتيلرسون في أنقرة... بلا مترجمين
تضارب في المعلومات حول اتفاق دمشق والقوات الكردية حول عفرين
وحدات الجيش تضبط شبكة أنفاق من مخلفات تنظيم "داعش" بريف دير الزور
الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية
مساعدات دخلت «النشابية» في الغوطة الشرقية.. وتحشيدات متقابلة في دير الزور
الغرب يُقيِّد معارك الغوطة الشرقية وواشنطن تنسق مع ممثلي التمرد على الدولة السورية
الجعفري: بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أساس لأي مسار سياسي
ما بعد إسقاط الـ«اف ١٦»: سيناريو مستقبلي محتمل
العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي
دمشق ترفض التدخل الأممي في «اللجنة الدستورية»
سوريون يواجهون فجائع الحرب... بمزيد من الموت
ميليشيا «الحر» تدعي الاتفاق مع داعش على إخلاء جنوب إدلب
لافروف: التصرفات الأمريكية في سورية تشكل تهديدا لوحدة أراضيها
مركز التنسيق الروسي: "النصرة" , “الخوذ البيضاء” يحضرون لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بإدلب

نسور قاسيون في المركز 75 عالميا

 

تقدم منتخب سورية للرجال بكرة القدم مرتبة واحدة في التصنيف الشهري العالمي للمنتخبات الذي صدر اليوم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليصبح في المركز الـ 75 عالمياً والسابع عربياً والتاسع آسيوياً.

وبإمكان منتخبنا تحسين تصنيفه أكثر حيث تنتظره مباريات ودية الشهر القادم ضمن أيام الفيفا خلال مشاركته في الدورة الودية الدولية في العراق.

وآسيويا بقيت إيران في المركز الأول ثم استراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والصين واوزبكستان وفلسطين.

وبقي المنتخب الألماني في صدارة التصنيف العالمي بمجموع 1602 نقطة أمام منتخبات البرازيل 1484 نقطة والبرتغال 1358 نقطة والأرجنتين1348 نقطة.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.