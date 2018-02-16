نسور قاسيون في المركز 75 عالميا

تقدم منتخب سورية للرجال بكرة القدم مرتبة واحدة في التصنيف الشهري العالمي للمنتخبات الذي صدر اليوم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليصبح في المركز الـ 75 عالمياً والسابع عربياً والتاسع آسيوياً.





وبإمكان منتخبنا تحسين تصنيفه أكثر حيث تنتظره مباريات ودية الشهر القادم ضمن أيام الفيفا خلال مشاركته في الدورة الودية الدولية في العراق.





وآسيويا بقيت إيران في المركز الأول ثم استراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والصين واوزبكستان وفلسطين.



