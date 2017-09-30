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موسكو: سنقاوم عرقلة واشنطن لاجتثاث الإرهابيين في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستقاوم بحزم محاولات واشنطن عرقلة عملية القضاء على الإرهابيين في سوريا بشكل نهائي.موسكو: سنقاوم عرقلة واشنطن لاجتثاث الإرهابيين في سوريا

وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن موسكو “قد تصدت بقوة لمحاولات الولايات المتحدة إعاقة القضاء السريع والنهائي على معاقل الإرهابيين في سوريا وعرقلة تقدم القوات الحكومية”، دون أن يوضح كيف تقاوم موسكو مثل هذه المحاولات.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن “قوة خارجية توجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون موافقة الحكومة السورية، تنشط في تحديد نطاق جغرافي لخطوات الجيش السوري الذي يسعى لتحرير بلاده من الإرهابيين”، واصفاً ذلك بأنه “وضع سخيف”.

المصدر: “نوفوستي”

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