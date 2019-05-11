موز لبناني مقابل “تفاحنا”..والسورية للتجارة تدعو التجار للمشاركة في المقايضة!

حينما نسمع بنية استيراد الموز اللبناني، الذي قد يصبح والله أعلم بعد فترة سلعة أساسية في معيشتنا كالخبز أو ربما أهم كقيمة غذائية تشفي القلوب والأبدان، يتبادر إلى أذهاننا فوراً بدون مقدمات أن هناك منتج سوري سيدخل في ميزان المقايضة، وفعلا وافقت اللجنة الاقتصادية على السماح باستيراد مادة الموز مقابل تصدير مادة التفاح المحلي، وبناء عليه أبرقت السورية للتجارة للاتحاد المصدرين تعميماً إلى كافة التجار المنتسبين إلى الاتحاد بمضمون توصية اللجنة ومراجعة المؤسسة في حال الرغبة بشراء المادة



وهنا نتمنى مع معادلة استيراد الموز اللبناني إلى الواجهة انعكاس ذلك على المواطن عبر وصول المادة إلى الأسواق بأسعار مقبولة، إضافة إلى تحقيق منفعة مزارعي التفاح والمصدرين على نحو ينعكس على تصدير هذا المنتج، الذي تضرر فلاحيه هذا الموسم ضرراً كبيراً بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في أزراقهم.

سينسيريا