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ملاحقة إرهابيي “داعش” في جزيرة تكريت

أعلنت القوات العراقية ,اليوم, انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في جزيرة تكريت في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن مسؤول في استخبارات الحشد الشعبي في قيادة عمليات صلاح الدين قوله في بيان: بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لإرهابيي “داعش” في جزيرة تكريت شرعت قوات الحشد الشعبي والشرطة بعملية أمنية لملاحقة الإرهابيين.

وأضاف البيان: إن العملية ستستمر لحين تأمين المنطقة بشكل كامل.

إلى ذلك أعلنت الشرطة العراقية أنها ضبطت منصات صواريخ مجهزة بالحشوات داخل مخابىء لإرهابيي “داعش” في منطقة السوسة التابعة لقضاء الحويجة في محافظة صلاح الدين.

بدورها عثرت القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار على 73 عبوة شديدة الانفجار, وألقت القبض على 4 إرهابيين خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة البو طيبان بقضاء هيت غرب محافظة الأنبار.