مقتل 12 شخصا جراء تفجير إرهابي وسط جمع من المدنيين في الموصل

قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء تفجير إرهابي انتحاري وسط جمع من المدنيين في مدينة الموصل.



ونقلت ا ف ب عن الرائد أحمد هاشم من الطبابة العسكرية في الجيش العراقي قوله إن “التفجير وقع في منطقة المشاهدة بالموصل القديمة” مضيفا إن هناك 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا تم نقلهم إلى المستشفى الميداني بينهم نساء وأطفال.



بدوره قال ضابط برتبة عقيد من الفرقة 16 بالجيش العراقي إن “انتحاريا تسلل بين مجموعة من النازحين وفجر نفسه بينهم قبل وصولهم إلى قواتنا”.



وكان تسعة اشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري غرب محافظة الأنبار العراقية اليوم.

وكالات