مقتل عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرق بغداد

قتل عراقي وأصيب أربعة آخرون بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها شرق العاصمة بغداد الليلة الماضية.



وقال مصدر أمني لموقع السومرية نيوز “إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل دراجة نارية في بغداد الجديدة شرق بغداد انفجرت أثناء تفكيكها ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح”.



وأضاف المصدر إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.



وكان مدني عراقي أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار جنوب العراق يوم الثلاثاء الماضي.



وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط ضحايا.