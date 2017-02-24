مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية

قتل جنديان تركيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم خلال عمليات للقوات التركية التي تشن عدوانا على الأراضي السورية في شمال سورية.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن جيش النظام التركي قوله في بيان .. إن “انفجار عبوة ناسفة قرب منطقة الباب شمال سورية أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين”.



يشار إلى أن النظام التركي شن عدوانا على الأراضي السورية في منطقة جرابلس ومحيطها بريف حلب في آب الماضي متذرعا بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وكالات