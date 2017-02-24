مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات

مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية

قتل جنديان تركيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم خلال عمليات للقوات التركية التي تشن عدوانا على الأراضي السورية في شمال سورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن جيش النظام التركي قوله في بيان .. إن “انفجار عبوة ناسفة قرب منطقة الباب شمال سورية أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين”.

يشار إلى أن النظام التركي شن عدوانا على الأراضي السورية في منطقة جرابلس ومحيطها بريف حلب في آب الماضي متذرعا بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.