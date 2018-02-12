مصرع 9 أشخاص في حادث انقلاب حافلة شرق إيران

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح اليوم في حادث انقلاب حافلة في محافظة خراسان شرق إيران.

وقال مساعد قائد شرطة المرور في المحافظة العميد حسين نيكمرد: إن “الحادث وقع على الطريق بين مدينتي طبس وفردوس في محافظة خراسان وتسبب بمقتل تسع نساء من ركاب الحافلة وإصابة 36 آخرين”.