مصدر عراقي يكشف عن أسباب اختيار قاعدة عين الأسد الأمريكية متحدثاً عن تفاصيل الرد الإيراني

تحدث مصدر عراقي لموقع “روسيا اليوم” عن تفاصيل الرد الإيراني على الاغتيال الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي الذي يتبع للجيش العراقي أبو مهدي المهندس، الذي جرى فجر اليوم الأربعاء.



ونقل الموقع الروسي عن المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، قوله: إن “الضربة الإيرانية لقاعدة عين الأسد الواقعة غربي العراق، تمت بالتنسيق المباشر مع القائد العام للجيش العراقي عادل عبد المهدي، وتعاون استخباراتي كامل بين الجانبين”.



وحول اختيار هذه القاعدة تحديداً، أوضح أن “اختيار إيران لضرب قاعدة عين الأسد تم لعدة أسباب، أولاً، لأنها تحتوي على مدرج للطائرات والذي تم تدميره، وهذا يعني أن الطائرات المروحية فقط تستطيع الهبوط من الآن فصاعداً”.



وتابع: “أما السبب الثاني، هو لأنها تحتوي على رادار عملاق يغطي الأراضي العراقية والسورية حتى فلسطين، إضافة إلى أجهزة اتصالات وتجسس كبيرة، وهذه جميعها دمرت”.



أما بالنسبة للسبب الثالث، فهو حسب قوله يرجع لأنها تضم مركز القيادة العسكرية الأمريكية”.

ولفت المصدر العراقي للموقع الروسي إلى أن الصواريخ التي تم استخدامها، هي “صاروخ ذو الفقار، وصاروخ قيام، وصاروخ فاتح”.



تجدر الإشارة إلى أن حرس الثورة الإيراني أعلن عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الأربعاء، عن إطلاق عشرات الصواريخ من نوع “أرض-أرض” على عدة مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة عين الأسد في العراق.