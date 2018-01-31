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مسؤول أميركي: لمواصلة التركيز على عملية جنيف بشأن سوريا

 

أعلن ممثل ​وزارة الخارجية الأميركية​ في معرض تعليقه على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إن ​الولايات المتحدة​ تحث على مواصلة التركيز على عملية جنيف بشأن ​سوريا​، ومواصلة التعاون مع ​الأمم المتحدة​ و​روسيا​ بشأن هذه القضية.

ولفت الدبلوماسي في حديث لوكالة "سبوتنيك" معلقا على ​مؤتمر الحوار السوري​ في سوتشي: "اهتمامنا المشترك التركيز على العملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن كوننا سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بما في ذلك روسيا، لتعزيز جميع الجهود الممكنة لتعزيز المسار السياسي، كما جاء في قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254 وكذلك البيان، الذي تم اعتماده من قبل الرئيس ترامب و نظيره وبوتين في دا نانغ فيتنام".

 

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