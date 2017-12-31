مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة

أقدمت مروحيات أمريكية على نقل مجموعات من إرهابيي “داعش” من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر أهلية من ريف الحسكة إن “التحالف الدولي” قام بنقل مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” من مخيم السد بالريف الجنوبي الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وقالت مصادر أهلية من ريف الحسكة إن “التحالف الدولي” قام بنقل مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” من مخيم السد بالريف الجنوبي الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة الارهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها “التحالف الدولي” في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة الارهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها “التحالف الدولي” في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات.

وكان عدد من المروحيات الأمريكية قدمت الأربعاء الماضي من الريف الشمالي لدير الزور وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي كانوا التجؤوا إلى مجموعات “قسد” المدعومة من واشنطن.