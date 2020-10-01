مرتزق سوري يؤكد مصرع عدد من إرهابيي «السلطان مراد» في قتالهم بأذربيجان

اكد أحد المرتزقة الإرهابيين السوريين، الذين أرسلهم النظام التركي للقتال إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ، أمس الثلاثاء، أن المعارك والاشتباكات التي خاضوها في ليبيا لا تمثل 10 بالمئة مما يحصل في قره باغ.



وأكد المرتزق السوري في تسجيل صوتي، حصلت عليه، استهداف إحدى الحافلات التي تقلّ مرتزقة سوريين من إرهابيي «السلطان مراد»، لافتا الى انها احترقت بالكامل بمن فيها بعد تعرضها لصاروخ من القوات الأرمينية.



وفي وقت سابق اليوم لفت سفير سورية في أرمينيا محمد حاج إبراهيم أن وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان أكد صحة التقارير الإخبارية التي تحدثت عن نقل مرتزقة إرهابيين سوريين من المناطق التي يحتلها النظام التركي في شمال سورية للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني.



وتحدّث عن سقوط 81 مرتزقاً إرهابياً سورياً خلال العمليات القتالية الدائرة حتى الآن، وذلك حسب بيانات الجيش الأرميني التي حصل عليها بعد التواصل مع مجموعات حقوق الإنسان وبعض المعلومات الاستخباراتية في المناطق التي انسحبوا منها، مبيناً أن المعلومات تشير إلى قيام النظام التركي بنقل نحو أربعة آلاف مرتزق إرهابي سوري إلى أذربيجان.



ونقلت وكالة «رويترز» الاثنين 28/9/2020من المسلحين المرتزقة السوريين، أن النظام التركي يرسل مسلحين سوريين لمساندة أذربيجان في صراعها المتصاعد مع جارتها أرمينيا.



وذكرت الوكالة على لسان المسلحين اللذين ينتميان إلى تنظيمات إرهابية في شمال سورية يدعمها النظام التركي، أنهما في طريقهما إلى أذربيجان بالتنسيق مع أنقرة.



وقال أحد المسلحين، وهو ينتمي إلى ميليشيا « حركة أحرار الشام الاسلامية»: «لم أكن أرغب في الذهاب، لكن ليس لديّ أي أموال، الحياة صعبة للغاية والفقر شديد».



وروى أحد المسلحين، أنه رتّب مهمته مع مسؤولا في ما يسمى “الجيش الحر” المدعوم من النظام التركي في عفرين.



وذكر المسلح الثاني، وهو من مليشيا «جيش النخبة” التابعة لـ”الجيش الحر”، أنه أبلغ بأنه تقرر نشر ما يقرب اكثر من 1000 مرتزق سوري في أذربيجان، في حين تحدث مرتزقة آخرون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، عن أعداد تتراوح بين 700 و1000.



إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم بأن مقاتلة «إف-16» تركية أسقطت طائرة «سو-25» أرمينية، مضيفة: إن طيارها لقي مصرعه في الحادث.



وأضافت الدفاع الأرمنية: إن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسناداً جوياً لضربات الجيش الأذربيجاني على مواقع أرمينية بالقرب من مدينة فاردينس.



وأوضحت، أن الـ«إف-16» التركية أسقطت الطائرة الأرمينية في أجواء أرمينيا.



في سياق متصل أشار موفد قناة «روسيا اليوم» إلى قره باغ، إلى أن أجزاء من الصواريخ التي أطلقت من جانب الجيش الأذربيجاني على قرى في الإقليم، عليها عبارات باللغة بالعبرية.



وقال الموفد: إن «شظايا الصواريخ التي سقطت على القرى في قره باغ، تدل على أن الجيش الأذري يستخدم سلاحاً من صنع إسرائيل وبشكل واسع في المعركة».



الوطن