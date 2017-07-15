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مجلس الدوما يصادق على البروتوكول الملحق بنشر مجموعة القوات الروسية في سورية

صادق مجلس النواب الروسي (الدوما) بالإجماع، أمس الجمعة، على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية.مجلس الدوما يصادق على البروتوكول الملحق بنشر مجموعة القوات الروسية في سورية
ونقلت “روسيا اليوم” عن نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف قوله في خطاب أدلى به أمام نواب المجلس إن إبرام هذه الوثيقة سوف يتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سورية بصورة أكمل، مضيفا أن دمشق أبلغت موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.
وذكر بانكوف أن التكلفة المقررة لتطبيق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في دمشق في كانون الثاني المنصرم تبلغ 20 مليون روبل سنويا، موضحا أن الوثيقة تتناول المسائل المتعلقة بمرابطة مجموعة القوات الجوية الروسية في الأراضي السورية وتأدية مهامها، فضلا عن مسائل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وكشف المسؤول أن البروتوكول يرسم، على وجه الخصوص، صلاحيات العسكريين الروس والسوريين فيما يتعلق بحماية أماكن مرابطة الطيران الروسي، لافتا إلى أن الحراسة الخارجية والساحلية للقواعد الروسية تعود، بموجب الوثيقة، إلى صلاحيات الطرف السوري، بينما تقع مهام الحراسة وضبط الأمن الداخلي، إلى جانب الدفاع الجوي، على عاتق الضباط الروس.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب، ليونيد سلوتسكي، أن هذه الوثيقة “بالغة الأهمية من وجهة نظر القانون الدولي” وتحدد أيضا قواعد تنقل المدرعات وغيرها من الوسائل القتالية المستعملة برا.

المصدر: الوطن

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