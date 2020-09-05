مجدداً.. لبنان يعاود فتح حدوده البرية مع سورية لهذين اليومين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية في الـ 8 والـ 10 من شهر الحالي لتسهيل عبور اللبنانيين الراغبين بالعودة.



وذكرت المديرية في بيان لها نشرته على موقعها، أنه استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، ستفتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 8 والـ 10 من الشهر الجاري، من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة الـ 4 عصراً، أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني) الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان.



وسبق أن أعلنت المديرية مرات عدة فتح الحدود البرية مع سورية لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.



وقبل يومين، كشف رئيس مركز الهجرة والجوازات في جديدة يابوس الحدودي مع لبنان العميد إبراهيم الونوس أن السلطات اللبنانية سمحت للسوريين الذين لديهم مراجعة أي سفارة عربية أو أجنبية أو مراجعة المشافي العامة أو الخاصة بالدخول إلى أراضيها، بشرط أن يكون السوري لديه ما يثبت من وثائق صادرة من المشفى أو السفارة التي يريد مراجعتها بعد التأكد من صحتها وأن تكون المراجعة حقيقية وليست وهمية.



وفي مطلع الشهر الفائت، أغلق الأمن العام اللبناني معبر المصنع الحدودي مع سورية بشكل نهائي، باستثناء مرور سائقي الشاحنات الترانزيت والمسافرين عبر المطار.



وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في منتصف آذار الماضي إغلاق الحدود البرية ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، كما قامت سورية بإغلاق حدودها مع لبنان في 22 مارس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية.



