ماهو الموقف الروسي من بناء الجدار العازل في عفرين؟

اعتدت المجموعات الإرهابية في ريف حماه الشمالي الاربعاء، بـ 10 قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية ما تسبب بإحداث أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وتضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.



وحدات من الجيش العربي السوري ردت بضربات مدفعية وصاروخية على تجمعات تنظيم "النصرة" في قلعة المضيق وتل هواش وشهرناز والحويز بالريف الشمالي الغربي، واوقعت بينهم خسائر بالارواح والعتاد.



وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي، قضت وحدات من الجيش بعمليات نوعية على إرهابيين من "النصرة" في قرى خان السبل والخوين والبريصة وأم الخلاخيل والمشيرفة إضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.



على صعيد آخر أكدت مصادر معارضة مقربة من ارهابيي "الجيش الوطني"، المدعوم تركيا، أن أنقرة تخشى من رد فعل موسكو، والذي سيكون بمنزلة "فيتو" رافض لإقامة الجدار العازل، الذي باشر الجيش التركي إجراءات بنائه في محيط عفرين من جهة الجنوب، لعزل المنطقة عن باقي أجزاء الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر مطلعة إن الخبراء العسكريين الأتراك لم يطرحوا فكرة تشييد الجدار على نظرائهم الروس خلال اجتماعهم به ثلاث مرات خلال الشهرين الأخيرين في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، كما لم تضع وزارة الدفاع التركية نظيرتها الروسية بصورة عزمها البدء ببناء الجدار خشية معارضتها للخطوة.

الوطن