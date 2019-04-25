بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه
مرفأ «عالمي» في طرطوس: إعادة هيكلة... وترقّب في أرواد!
الجيش يحصد عشرات الإرهابيين في الشمال والطيران الروسي يكثف غاراته ضدهم
زيلينسكي يطيح بوروشنكو: أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا
18 غارة للطيران الروسي تدك مواقع النصرة في ادلب
نصر الله :أعداء سورية يحاولون تنفيذ مخططاتهم العدوانية عبر العقوبات
دولار «السوداء» يتخطى عتبة 560 ليرة
أنباء عن إعداد «قوات سورية الديمقراطية-قسد» شن هجوم على الجيش العربي السوري
حوار مع نبيل صالح
موسكو تقدم لدمشق مقترحات لحل أزمة الوقود وتنتظر القرار!
روسيا تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما
الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرينتييف مبعوث بوتين إلى سوريا
رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية
التنظيمات الإرهابية تدمر جسر التوينة في ريف حماة الشمالي
زاخاروفا: إرهابيو النصرة والخوذ البيضاء يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام مواد سامة في إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ماهو الموقف الروسي من بناء الجدار العازل في عفرين؟

اعتدت المجموعات الإرهابية في ريف حماه الشمالي الاربعاء، بـ 10 قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية ما تسبب بإحداث أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وتضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.


وحدات من الجيش العربي السوري ردت بضربات مدفعية وصاروخية على تجمعات تنظيم "النصرة" في قلعة المضيق وتل هواش وشهرناز والحويز بالريف الشمالي الغربي، واوقعت بينهم خسائر بالارواح والعتاد. 


وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي، قضت وحدات من الجيش بعمليات نوعية على إرهابيين من "النصرة" في قرى خان السبل والخوين والبريصة وأم الخلاخيل والمشيرفة إضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.


على صعيد آخر أكدت مصادر معارضة مقربة من ارهابيي "الجيش الوطني"، المدعوم تركيا، أن أنقرة تخشى من رد فعل موسكو، والذي سيكون بمنزلة "فيتو" رافض لإقامة الجدار العازل، الذي باشر الجيش التركي إجراءات بنائه في محيط عفرين من جهة الجنوب، لعزل المنطقة عن باقي أجزاء الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي.

 

وقالت مصادر مطلعة إن الخبراء العسكريين الأتراك لم يطرحوا فكرة تشييد الجدار على نظرائهم الروس خلال اجتماعهم به ثلاث مرات خلال الشهرين الأخيرين في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، كما لم تضع وزارة الدفاع التركية نظيرتها الروسية بصورة عزمها البدء ببناء الجدار خشية معارضتها للخطوة.

 

الوطن