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ماتيس: سننشر مزيدا من “الدبلوماسيين” الأمريكيين داخل سورية

 

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن بلاده ستنشر عددا أكبر من “الدبلوماسيين” الأمريكيين في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الوزير الأمريكي، حسب ما نقلت وكالة رويترز البريطانية، أن هؤلاء الدبلوماسيين ستكون مهمتهم تدريب ما أسماهم “بالقوات المحلية” على نزع الألغام بدائية الصنع، والمشاركة في إحلال السلام، حسب زعمه

وأضاف ماتيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “ما سنقوم به هو التحول مما أسمّيه بنهج الهجوم والسيطرة على الأراضي إلى إحلال الاستقرار.. وسترون مزيدا من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض”.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر حوالي 2000 جندي أمريكي داخل الأراضي السورية بشكل غير شرعي، فيما طالبت دمشق مرار بسحب هؤلاء الجنود معتبرة إياهم احتلالا للبلاد.

وتنشط هذه القوات في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، وكذلك شمال سورية في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا.

المصدر : وكالات

 

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